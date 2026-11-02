El partido de San Martín frente a Talleres de Bell Ville terminó suspendido en medio de disturbios registrados dentro del campo de juego, cuando el equipo local ganaba 2-0. Nuestro relator y colega Guillermo Gilli contó a Red Panorama cómo se desarrollaron los hechos que derivaron en la interrupción del encuentro, correspondiente a una instancia decisiva del campeonato.

Según detalló Gilli, el partido comenzó con demoras luego de que simpatizantes visitantes arrojaran piedras hacia la cancha. Con el correr del encuentro, el clima se fue tornando más tenso hasta que comenzaron los enfrentamientos entre jugadores, durante el segundo tiempo.

De acuerdo con lo informado por el relator, en medio de las peleas ingresó un simpatizante de San Martín al campo de juego. Gilli aclaró que durante la transmisión no observaron que el hincha agrediera a alguien y destacó que integrantes del plantel y del cuerpo técnico local intervinieron para retirar a sus propios simpatizantes.

Por otro lado, en el parte de prensa la Policía informó que el encuentro se dio por suspendido en el minuto 29 del segundo tiempo y señaló que hinchas locales habrían agredido a los jugadores visitantes. Además, indicó que se labraron las actas correspondientes por lo sucedido.

Tras los incidentes, el árbitro se retiró al vestuario y posteriormente comunicó la suspensión del partido. Gilli remarcó que todavía queda una parte importante del encuentro por disputar y que la situación deberá ser analizada por el Tribunal de Penas.

El relator explicó que entre las posibilidades está que se jueguen los minutos restantes o que se resuelva la pérdida del partido para San Martín, con las sanciones que correspondan. “No sabemos, porque el Tribunal nos ha demostrado en este último tiempo que ha actuado de diferentes maneras”, señaló, a la espera de una definición sobre la continuidad de la serie.