Durante la noche del lunes, aproximadamente a las 21 horas, personal policial de Monte Maíz recibió un llamado de emergencia por un accidente de tránsito ocurrido en el camino S331 Sur, a 200 metros de la localidad.

Los uniformados se encontraban en otro siniestro que había ocurrido a corta distancia aproximadamente a las 20:30 horas donde colisionaron dos motocicletas y no hubo heridos de gravedad.

En el posterior, por causas que se intentan esclarecer, una DS Voge de 300 cc., colisionó con la parte trasera de una Ford Ranger, la cual estaba remolcando un chimango hacia un campo.

Como resultado, y debido a la gravedad de sus heridas, el conductor de la motocicleta perdió la vida en el lugar antes de poder recibir la asistencia médica correspondiente.

Actualmente la Fiscalía de Instrucción está realizando la investigación correspondiente.

Extraoficialmente el equipo de Red Panorama pudo conocer la información de que el fallecido sería Nelson Fernández, de 47 años y oriundo de Monte Maíz.