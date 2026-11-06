Durante la noche del jueves, en la vecina ciudad de Leones, las autoridades locales presentaron la grilla oficial de la edición 71 de la Fiesta Nacional del Trigo.

El evento se llevó a cabo en el gimnasio del Club Leones, donde también estuvieron presentes las nuevas Reinas Locales, quienes representarán a la ciudad en la candidatura del próximo verano.

La fecha elegida para el 2027 será del 5 al 7 de febrero, el cual coincidirá con el fin de semana largo. Quedó armado de esta manera:

Viernes 5 será la ahora denominada ‘Noche de Cuarteto’ y se presentarán Ulises Bueno, Simón Aguirre y Valentina Márquez.

El sábado 6 harán su paso por el escenario principal el Chaqueño Palavecino, Aruma y Destino San Javier, siendo una jornada más folklórica.

Finalmente, el broche de oro será el domingo 7 con la elección de la reina, y luego cantarán Coti, Los Caligaris y la banda marcosjuarense Prisma.

Las entradas saldrán a la venta en las próximas semanas.