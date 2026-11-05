25 Fiesta Nacional de la Siembra Directa y 54 Expoitai en Monte Buey Viernes, Sàbado y Domingo.
Grilla de Actividades.
Viernes 06 de Noviembre:
Acto Inaugural 54 Expoitai.
25 Fiesta Nacional de la Siembra Directa.
Entrega de reconocimientos buenas pràcticas agropecuarias en los 10 años del Programa.
Acrobacias aèreas.
¡ Peña del Expositor !.
Patio I»Tierra y la Huella Folk.
Desde la medianoche en el escenario Mayor:
DJ y Desakta2.
Sàbado 07 de Noviembre:
Muestra industrial, ganadera, comercial y de servicios.
Automodelismo.
Intervenciones de Chechu Giorgi y Lichii Mollaretti.
En la Carpa Comedor:
Los Negros del Folclore y Lunàticos.
Escenario Mayor desde las 20:30 horas.
Alpazuma, Nahuel Pennisi y Los Calligaris.
Animaciòn de Nazareno Mòttola.
Domingo 08 de Noviembre:
21 er Encuentro de autos antiguos.
Encuentro de motos.
11 Maratòn de la Siembra Directa.
Intervenciones de Chechu Giorgi y Lichii Mollaretti.
En la Carpa Comedor:
Floripop, Pirulo y Bandidos Rurales.
Escenario Mayor desde las 18:30 horas con entrada gratuita , taller municipal Pètalos de Danza, Lado B, El Santo Reproche, Suyay y Acutùn y Felipe Gutièrrez Mercè.
11 Maratòn de la Siembra Directa.
Domingo 08 de Noviembre.
5 km y 10 km.
Categorìas cada 5 años.
Caminata participativa.
Recorrido especial para estudiantes locales.
Venta de entradas:
Viernes 6 de Noviembre.
General: 20000.
General en Puerta: 25000.
Sàbado 07 de Noviembre,
General 10000.
General en Puerta 15000
Platea 25000.
Platea en Puerta 30000,
Domingo 08 de Noviembre:
Entrada Libre y Gratuita.
Puntos de venta en Monte Buey, Justiniano Posse, Ordoñez, Laborde, Bell Ville, Marcos Juàrez, Leones, Inriville, Baldissera, Corral de Bustos, Los Surgentes.