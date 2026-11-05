25 Fiesta Nacional de la Siembra Directa y 54 Expoitai en Monte Buey Viernes, Sàbado y Domingo.

Grilla de Actividades.

Viernes 06 de Noviembre:

Acto Inaugural 54 Expoitai.

25 Fiesta Nacional de la Siembra Directa.

Entrega de reconocimientos buenas pràcticas agropecuarias en los 10 años del Programa.

Acrobacias aèreas.

¡ Peña del Expositor !.

Patio I»Tierra y la Huella Folk.

Desde la medianoche en el escenario Mayor:

DJ y Desakta2.

Sàbado 07 de Noviembre:

Muestra industrial, ganadera, comercial y de servicios.

Automodelismo.

Intervenciones de Chechu Giorgi y Lichii Mollaretti.

En la Carpa Comedor:

Los Negros del Folclore y Lunàticos.

Escenario Mayor desde las 20:30 horas.

Alpazuma, Nahuel Pennisi y Los Calligaris.

Animaciòn de Nazareno Mòttola.

Domingo 08 de Noviembre:

21 er Encuentro de autos antiguos.

Encuentro de motos.

11 Maratòn de la Siembra Directa.

Intervenciones de Chechu Giorgi y Lichii Mollaretti.

En la Carpa Comedor:

Floripop, Pirulo y Bandidos Rurales.

Escenario Mayor desde las 18:30 horas con entrada gratuita , taller municipal Pètalos de Danza, Lado B, El Santo Reproche, Suyay y Acutùn y Felipe Gutièrrez Mercè.

11 Maratòn de la Siembra Directa.

Domingo 08 de Noviembre.

5 km y 10 km.

Categorìas cada 5 años.

Caminata participativa.

Recorrido especial para estudiantes locales.

Venta de entradas:

Viernes 6 de Noviembre.

General: 20000.

General en Puerta: 25000.

Sàbado 07 de Noviembre,

General 10000.

General en Puerta 15000

Platea 25000.

Platea en Puerta 30000,

Domingo 08 de Noviembre:

Entrada Libre y Gratuita.

Puntos de venta en Monte Buey, Justiniano Posse, Ordoñez, Laborde, Bell Ville, Marcos Juàrez, Leones, Inriville, Baldissera, Corral de Bustos, Los Surgentes.