Durante las últimas horas, los vecinos de Chañar Ladeado se vieron conmocionados tras conocerse la triste noticia del fallecimiento de un joven de 24 años, el cual era oriundo de la localidad y pertenecía a uno de los equipos de fútbol de allí.

Según la información inicial que se pudo conocer, en la tarde del domingo se disputó el clásico local entre Independiente y Chañarense, donde la víctima participó y consagró campeón a este último equipo.

Luego de los festejos, en horas de la madrugada, se produjo la tragedia.

Los bomberos fueron convocados aproximadamente a las 4:30 horas por un siniestro ocurrido en la Ruta Provincial 93, entre Chañar Ladeado y Berabevú, en lo que se conoce como Bajo Carelli. Allí, por razones que se intentan esclarecer, un Chevrolet Corsa sufrió un despiste y terminó volcando fuera de la carpeta asfáltica.

Al llegar los bomberos pudieron constatar que su único ocupante, el joven de 24 años, se encontraba ya sin vida y fuera del vehículo. Algunas hipótesis trabajarían sobre la cinemática de que el damnificado fue despedido del automóvil al momento del vuelco.

Ayer lunes se realizó el velatorio y posterior sepultura del joven, llamado Bruno Ponti, en el cual participó gran parte de los vecinos de Chañar.