Fogòn Criollo en la Ipea 209 Domingo F. Sarmiento.
Dìa de la Tradiciòn.
6 de Noviembre.
Hora: 20:00.
Con la participaciòn de la comunidad educativa y artistas locales.
Muestra activa de trabajos.
Fogòn Criollo en la Ipea 209 Domingo F. Sarmiento.
Dìa de la Tradiciòn.
6 de Noviembre.
Hora: 20:00.
Con la participaciòn de la comunidad educativa y artistas locales.
Muestra activa de trabajos.
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