En diálogo con el equipo de Red Panorama, el director de Operaciones de la Fuerza Policial Antinarcotráfico, Juan Chiaramoni, brindó detalles sobre los distintos operativos realizados el viernes 30 de octubre en Marcos Juárez, Arias y Alejo Ledesma, que culminaron con tres personas detenidas y el secuestro de estupefacientes.

En Marcos Juárez, un allanamiento en una vivienda ubicada en calle Mitre al 800, barrio Sabattini, permitió detener a un hombre de 38 años, oriundo de la ciudad. Según explicó Chiaramoni, la investigación se inició tras varias denuncias anónimas y se extendió durante varios meses, hasta concretar el procedimiento.

Durante el operativo, los efectivos secuestraron 158 dosis de marihuana, ocho de cocaína y otros elementos vinculados a la causa. El director de Operaciones precisó que la marihuana compacta se encontraba dentro de una heladera y que el detenido tenía antecedentes relacionados con el narcotráfico.

El segundo procedimiento se desarrolló durante la tarde en Arias y Alejo Ledesma, a partir de una investigación de aproximadamente tres meses. Chiaramoni indicó que una pareja, integrada por un hombre de unos 50 años y una mujer de 45, era investigada por presunta venta de drogas tanto en un punto fijo como mediante entregas a domicilio.

La pareja fue detenida en flagrancia cuando realizaba una entrega en la vía pública, en Alejo Ledesma, donde se secuestraron dosis de cocaína en poder del comprador. Posteriormente, los efectivos allanaron el domicilio en Arias y secuestraron otros elementos relacionados con la investigación, además del vehículo utilizado por los investigados.

Los tres detenidos quedaron a disposición de la Justicia, aunque con distintas situaciones: el hombre de Marcos Juárez permanece alojado en la comisaría local, mientras que la pareja fue trasladada a la cárcel de Río Cuarto. Chiaramoni destacó la importancia de las denuncias anónimas y recordó que los vecinos pueden comunicarse al 0800-888-8080.