Durante las últimas horas, luego de los diversos pronósticos por precipitaciones para esta semana, el Servicio Meteorológico Nacional emitió un alerta naranja para los departamentos Marcos Juárez, Unión, San Martín, y gran parte de la provincia.

Además, en el sector norte de Córdoba hay otro aviso a nivel naranja.

El comunicado se difundió hoy a las 6 de la mañana aproximadamente y rige hasta la tarde, aproximadamente a las 18 horas. El mismo da información sobre posibles tormentas eléctricas, ráfagas de viento y potencial caída de granizo, además de precipitaciones.

Por otro lado, entre la noche del lunes y mañana de hoy, en Marcos Juárez llovió un aproximado de 5 milímetros.