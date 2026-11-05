En diálogo con el equipo de Red Panorama, la vecina damnificada, Valentina Lione, nos brindó mayores detalles sobre lo ocurrido horas atrás.

Durante la noche del miércoles un nuevo hecho delictivo sacudió a los vecinos de calle Rosario de Santa Fe al 500. Según lo detallado por Lione, ella ingresó al complejo donde lleva viviendo desde julio y se fue a dormir.

Luego, en la mañana de hoy, salió para irse a trabajar y se encontró que su motocicleta, una Honda Wave color blanca, no se encontraba en el lugar. Inmediatamente se comunicó con su pareja para ver si él se la había llevado pero, al constatar que no, confirmó el hecho del robo.

Además Valentina explicó que habló con otros vecinos de la cuadra, quienes le comentaron que en las últimas noches ocurrieron otros hechos delictivos en la zona.

Luego, por la situación, el equipo de Panorama pudo hablar con el comisario Luciano Vélez, quien dijo que actualmente están realizando una investigación con las cámaras de seguridad para encontrar el rodado.

La moto robada es de color blanco, tiene luces color celestes y la patente A232 YVM. Cualquier persona que la vea puede llevar esa información a la policía directamente.