Durante los últimos días trascendió a los medios de comunicación que Metalfor S.A. presentó el pedido de apertura de su concurso preventivo de acreedores ante la Justicia de Marcos Juárez.

La decisión representa una nueva instancia en la compleja situación económica y financiera que atraviesa la firma, que busca ordenar sus obligaciones y sostener su funcionamiento.

Según se dio a conocer, la empresa registra un pasivo de más de 190 millones de pesos, de acuerdo con los últimos datos financieros correspondientes al cierre del primer semestre de 2026. La presentación judicial se produce luego de varios meses de dificultades para afrontar sus compromisos económicos y financieros.

Entre los antecedentes de la crisis se encuentran las pérdidas millonarias registradas durante la primera mitad del año, la caída de la producción y las dificultades para cumplir con distintas obligaciones. Además, entre marzo y junio se acumularon 528 cheques rechazados por alrededor de 5.081 millones de pesos, mientras que la firma mantenía deudas con 23 entidades bancarias por más de 52.000 millones.

El escenario también tuvo consecuencias en el plano laboral, con despidos en la planta de Noetinger y planteos de reducción de personal en Marcos Juárez. La situación generó preocupación entre los trabajadores y sus representantes gremiales, en una empresa que tiene un importante peso en la actividad industrial de la región.

A través de su comunicación institucional, Metalfor explicó que el concurso preventivo constituye una herramienta para reorganizar sus obligaciones financieras, preservar su patrimonio y proteger la continuidad de la compañía. En ese sentido, sostuvo que la intención es generar condiciones que permitan recuperar la sustentabilidad del negocio.

Asimismo, la firma aseguró que continuará con sus actividades productivas y comerciales, incluyendo la fabricación y entrega de equipos, la provisión de repuestos y el servicio técnico a sus clientes. De esta manera, la presentación judicial abre una nueva etapa para la empresa, que deberá avanzar en la reorganización de sus compromisos con los acreedores.