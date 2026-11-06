Durante las últimas horas, tras diversos trascendidos, el equipo de Red Panorama se puso en contacto con un vecino de la ciudad por una queja en conjunto sobre veredas abandonadas en mal estado en el Barrio Centro.

Según la queja de este marcosjuarense, en calle Alem, entre 1º de Mayo y Belgrano, hay un “olor insoportable” a caca de paloma, debido a que es un sector que nadie limpia. Además el ciudadano detalló que vio que las otras veredas parece que las lavan sus propietarios pero esa no, constatando el abandono del lugar.

“Es imposible de pasar por la vereda esa”, dijo el oyente, y agregó que hace unos días vio a personal con una hidro lavadora en el lugar pero que hoy continúa de la misma manera.

El móvil de Panorama llegó al lugar minutos atrás y pudo confirmar el sector en mal estado. Actualmente esperan una respuesta por parte de las autoridades municipales para conocer cómo continuará esto.