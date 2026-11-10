Durante el fin de semana, y tras meses de investigación por denuncias anónimas, la Fuerza Policial Antinarcotráfico realizó una serie de operativos en viviendas del Barrio Sur, donde secuestraron dosis de estupefacientes que se utilizaban para la venta.

Los allanamientos se llevaron a cabo en 3 casas ubicadas en Mendoza al 200, dos más en esa misma calle pero a la altura del 300, Rafael Núñez al 500 y Deán Funes al 300. Todas ellas se utilizaban como punto de comercialización de la droga.

En los lugares secuestraron varias dosis de cocaína, marihuana y otros elementos vinculados a la causa.

No hubo detenidos.