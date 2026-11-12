Durante la mañana del lunes, aproximadamente a las 11:30 horas, personal policial de Leones recibió una denuncia por un robo ocurrido en un maxikiosco de la vecina ciudad.

Según lo testificado, en horas de la noche del domingo ingresó una mujer al local y, con un arma blanca, amenazó al personal para que le den todo el dinero que habían estado recaudando durante la jornada.

Con los datos obtenidos la policía comenzó con la investigación correspondiente y, en cercanías del kiosco, dieron con la sospechosa. En el lugar secuestraron el efectivo robado, varias prendas de vestir y otros elementos vinculados a la causa.

La delincuente fue detenida y trasladada a la comisaría local donde quedó alojada.