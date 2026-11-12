En diálogo con el equipo de Red Panorama, Jorge Quinteros, titular de NOVA Seguridad, explicó cómo se concretó la contratación de su empresa para el baile realizado el domingo en el Prado Español, ante la falta de adicionales policiales por el operativo dispuesto durante la visita del Papa a Córdoba.

Según relató, los organizadores se comunicaron con él el jueves por la tarde para garantizar la seguridad del evento.

Quinteros señaló que el espectáculo estaba organizado desde hacía aproximadamente un mes, pero que la decisión de la Policía de no prestar servicios adicionales desde el domingo hasta el miércoles puso en riesgo su realización. Frente a esa situación, explicó que el municipio sugirió a los responsables contratar una empresa privada habilitada para cubrir el servicio.

El responsable de NOVA indicó que existe una ordenanza municipal, modificada en abril, que contempla la incorporación de seguridad privada, siempre que las empresas cuenten con habilitación provincial. Sin embargo, aclaró que la normativa establece que estos servicios deben funcionar como complemento de la cobertura policial adicional, lo que generó la necesidad de una autorización excepcional del municipio.

En ese contexto, Quinteros aseguró que NOVA es actualmente la única empresa de seguridad privada habilitada para trabajar en Marcos Juárez. Además, cuestionó que en otros espacios y eventos de la ciudad se contrate personal de seguridad que no cuenta con las autorizaciones correspondientes. «Están haciendo incumplir la ordenanza municipal», sostuvo, al señalar que el municipio debe controlar estas situaciones.

También advirtió sobre las consecuencias de contratar personal sin habilitación, ya que, según explicó, podría no contar con respaldo jurídico, seguros ni la capacitación necesaria. En ese sentido, remarcó que para prestar servicios de manera legal una empresa debe obtener primero la habilitación del Ministerio de Seguridad provincial y luego inscribirse en el municipio.

Finalmente, Quinteros confirmó que su empresa prestó servicio durante el baile del Prado Español, que reunió aproximadamente a 600 personas. Según indicó, el espectáculo terminó con normalidad y sin inconvenientes, en una jornada en la que la disponibilidad de efectivos policiales estaba condicionada por el operativo de seguridad previsto en Córdoba.