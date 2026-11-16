El 14 de Noviembre del 2026 Salida de Guardia de Bomberos Voluntarios de Marcos Juàrez por ascensores detenidos.

Pasado el mediodìa, debido al corte de electricidad local, se detuvieron los ascensores de varios edificios con Personas en su interior, debiendo asistir y proceder a su liberaciòn.

El dìa 14 de Noviembre del 2026 Salida de Guardia de Bomberos Voluntarios de Marcos Juàrez por traslado de Persona.

A las 16:20 horas trasladamos al Hospital a una Persona que sufriò una descompensaciòn en su domicilio de calle Còrdoba al 1200.

Fuente: Asociaciòn de Bomberos Voluntarios de Marcos Juàrez.