Minutos atrás, la Municipalidad de Marcos Juárez dio a conocer un informe sobre los trabajos que se llevan adelante después del fuerte temporal registrado durante la noche del lunes 16 de noviembre. Desde las primeras horas de este martes, seis equipos municipales realizan tareas para atender los daños ocasionados por las intensas precipitaciones y las fuertes ráfagas de viento.

La tormenta comenzó alrededor de las 20 horas y provocó anegamientos en calles y viviendas, caída de árboles y ramas, daños en postes y cables caídos. Según el informe de Defensa Civil, durante las horas de mayor intensidad se recibieron distintos llamados por situaciones de emergencia, aunque cerca de las 23 dejaron de ingresar solicitudes de asistencia.

Durante el operativo del lunes por la noche se realizaron cortes preventivos de circulación, distribución de bolsas de arena, limpieza de bocas de tormenta y asistencia a familias afectadas. También intervinieron Bomberos Voluntarios en diferentes situaciones de emergencia.

Hoy los trabajos se concentran en la limpieza de desagües obstruidos, el retiro de árboles y ramas caídas y la atención de los reclamos que quedaron pendientes después del temporal. La metodología implementada consiste en reunir y agrupar los restos de árboles y ramas para que posteriormente sean retirados por los camiones municipales.

En paralelo, continúa el relevamiento de postes, cables y otros elementos que resultaron dañados por el viento, además del seguimiento de las familias que necesitaron asistencia durante la tormenta.

Desde el municipio solicitaron a los vecinos circular con precaución en los sectores donde todavía se desarrollan tareas de limpieza y mantenimiento, mientras continúan los trabajos para normalizar las condiciones en las zonas afectadas.