Durante las últimas horas, el equipo de Red Panorama recibió diversos trascendidos por parte de sus oyentes acerca de un gran caudal de agua ubicado en calle Pellegrini y que continúa a lo largo del Barrio Sur, hasta la Plaza Perón.

Por ello, Panorama se acercó al lugar de los hechos para dialogar con los obreros, quienes confirmaron que se está realizando obras de depresión de las napas para luego colocar nuevas tuberías en esa calle.

Los trabajos continuarán en las próximas horas para terminar de quitar el agua acumulada. Se ruega a los vecinos circular con precaución para evitar accidentes y/o problemas a los ciudadanos.