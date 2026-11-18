Germán Font, intendente electo de Marcos Juárez, confirmó los primeros nombres de quienes estarán al frente de las distintas áreas municipales a partir del próximo 10 de diciembre, cuando asuma su gestión.

En una entrevista con Red Panorama, explicó que una de las principales modificaciones será la reducción de ocho a cinco secretarías, mediante la unificación de áreas que actualmente funcionan por separado.

La Secretaría de Coordinación estará a cargo de Lucrecia Terenzani y tendrá entre sus funciones articular el trabajo de las distintas dependencias y mejorar la comunicación con el Concejo Deliberante. Además, bajo esta área funcionarán Cultura y la nueva Dirección de Seguridad y Tránsito. Font explicó que busca evitar que los problemas de los vecinos queden sin resolver por cuestiones de competencia entre oficinas: “Hay que tener voluntad y la línea va a ser esa que nosotros vamos a trabajar”.

En Salud y Deportes, el secretario será el médico cardiólogo Lucas Romero, acompañado por Camila Furlán como directora. Font señaló que vienen trabajando en la coordinación con las autoridades del Hospital Abel Ayerza para fortalecer la atención primaria y facilitar el acceso a turnos e historias clínicas compartidas.

Por otra parte, Juan Manuel ‘Bocha’ Del Bianco estará al frente de la Dirección de Deportes, mientras que Santiago Lambertucci asumirá como secretario de Desarrollo Social.

Esta última área concentrará Acción Social, Niñez, Violencia y los espacios descentralizados del Municipio. Dentro de la misma secretaría, Virginia Tomassini tendrá un rol importante en la coordinación educativa, con el objetivo de fortalecer el acompañamiento escolar y avanzar en la vinculación con el polo educativo y la universidad. Sobre este punto, Font sostuvo que es necesario trabajar para evitar la deserción: “Cada chico que no está en la escuela es una persona a la que no le estás dando la posibilidad de conseguir un trabajo digno”.

La Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos estará a cargo del ingeniero Henry Fassano. La nueva dependencia reunirá Obras Públicas y Servicios Públicos, unificando áreas que hasta ahora funcionaban por separado y que, según explicó Font, necesitan trabajar de manera articulada. El área tendrá bajo su órbita alrededor de 350 empleados y distintas dependencias vinculadas con la recolección de residuos, limpieza, mantenimiento urbano, parques, paseos y cementerio.

Por su parte, Lucas Menara, contador, estará al frente de la Secretaría de Finanzas y Desarrollo Económico, mientras que Jorge Battigelli, expresidente del Centro Comercial, tendrá a su cargo el área de Comercio. A estos cinco espacios se sumará la Asesoría Letrada, que tendrá carácter independiente y estará encabezada por Regina Rinaldoni. Font aclaró que esta última no tiene rango de secretaría, de acuerdo con lo establecido por la Carta Orgánica Municipal.

Además de presentar los nombres, el intendente electo adelantó algunas de las prioridades de su administración, entre ellas recuperar las cuadrillas de barrido y poner en funcionamiento las barredoras municipales. También confirmó que la recolección de residuos domiciliarios volverá a realizarse durante la noche desde el primer día de gestión.

Respecto de la organización interna, aseguró que revisarán el funcionamiento de las distintas áreas y que no buscarán eliminar lo que ya funciona: “Lo que está bien se va a seguir haciendo”.