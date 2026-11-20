Durante las últimas horas, el Servicio Meteorológico Nacional ha dado a conocer un nuevo alerta para gran parte de Argentina por un temporal de tormentas conocido como ciclón extratropical.

Según la información brindada por el SMN, se trataría de un bloque que ingresaría desde el Océano Atlántico y traería un marcado incremento de inestabilidad en el clima para la zona céntrica y norte del país, con abundantes precipitaciones y ráfagas extremas de viento –de 90 km/h-, entre otros factores.

Esto también tiene relación con el fenómeno del Niño que se venía anticipando desde hace meses y que Argentina deberá pasar hasta mediados del 2027.

El ciclón extratropical se espera que llegue al centro del país durante hoy viernes y se instale hasta el domingo. Por ello mismo, el SMN ya emitió alertas amarillas y naranjas para Córdoba, Misiones, Corrientes, Santa Fe, Chaco, Formosa, Santiago del Estero, Mendoza y La Pampa.

Se ruega a los vecinos tomar las precauciones necesarias que diariamente emiten desde Defensa Civil y otras autoridades locales.