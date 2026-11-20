En diálogo con el equipo de Red Panorama, Ana Wenk, representante del área de Educación de la Municipalidad de Marcos Juárez, salió a aclarar su situación luego de quedar involucrada en una documentación que circuló públicamente y que la vincularía con una facturación de 32 millones de pesos por tareas de asesoramiento para la construcción del Polo Educativo.

Al respecto, Wenk negó haber realizado esa facturación y manifestó que desconoce tanto el origen como la veracidad del documento difundido. “Me siento indicada y tengo la obligación de salir a defenderme, a demostrar que no es así”, expresó, al tiempo que anticipó que presentará sus comprobantes para respaldar sus dichos.

En ese sentido, señaló que llevará toda su documentación al Concejo Deliberante y al Tribunal de Cuentas. Además, sostuvo que no tiene inconvenientes en hacer públicas sus facturaciones y que cualquier ciudadano puede consultar sus registros a través de ARCA. “No tengo nada que ocultar”, remarcó.

La funcionaria explicó que sus facturas están dirigidas al área de Recursos Humanos de la Municipalidad y negó que los montos percibidos se acerquen a los 32 millones de pesos que aparecen en el documento. «Mi facturación no es ni cerca, ni anual», aseguró, en referencia a la cifra que se le atribuye.

Por otra parte, indicó que ya conversó sobre la situación con la intendenta Sara Majorel y que también mantuvo contacto con integrantes de la oposición. Sin embargo, aclaró que no será ella quien investigue el origen de la documentación, sino que espera que el tema siga los canales correspondientes para determinar qué ocurrió.

Finalmente, Wenk manifestó su malestar por quedar señalada públicamente en una controversia que involucra una suma importante de dinero. “Uno es señalado gratuitamente y no es grato”, expresó, y reiteró que cuenta con toda la documentación necesaria para demostrar que no realizó la facturación que se le atribuye.