FPA realizò 20 allanamientos y secuestrò estupefacientes en Bell Ville. Ocho Detenidos.

En una investigaciòn dirigida por el Ministerio Pùblico Fiscal, oficiales de la Fuerza Policial Antinarcotràfico efectuaron 20 allanamientos, detuvieron a ocho narcomenudistas(Seis Hombres y Dos Mujeres) e incautaron estupefacientes en la ciudad de Bell Ville.

Los allanamientos fueron realizados en la zona sudeste de la ciudad. Se logrò desbaratar 19 puntos de venta y uno de guardado de drogas.

En los domicilios, con extensa labor de los investigadores y canes detectores, se secuestraron 946 dosis de cocaìna y una de marihuana, 21 plantas de cannabis sativa, dinero($ 2.006.400 y 200 Dòlares), un automòvil, dos motocicletas y elementos de interès para la causa.

Para finalizar, autoridades de la Fiscalìa de Lucha contra el Narcotràfico de Bell Ville ordenaron el traslado de los aprehendidos a sede judicial por infracciòn a la Ley Nacional de Estupefacientes.

Fuente: FPA.