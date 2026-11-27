Tras acudir a la comisaría local para radicar la denuncia por el robo que sufrió en su vivienda, el concejal Horacio Latimori se refirió al estado edilicio de la dependencia policial.

Según relató a Red Panorama, mientras aguardaba ser atendido, aprovechó para observar las instalaciones, en medio de los planteos que anteriormente se habían realizado sobre las condiciones del edificio.

Latimori recordó que en el Concejo Deliberante se había discutido una iniciativa vinculada a la posibilidad de construir una nueva dependencia, a partir de cuestionamientos sobre el deterioro de la estructura. Sin embargo, señaló que durante su recorrido por la sala de espera no encontró grandes fisuras, paredes inclinadas ni signos evidentes que le generaran preocupación desde el punto de vista estructural.

Lo que sí advirtió fue un importante faltante de mantenimiento, con sectores deteriorados y necesidad de trabajos de pintura y reparación. “Lo que sí percibí es que el mantenimiento está pidiendo a gritos mantenimiento”, expresó, al remarcar que el paso del tiempo afecta a cualquier construcción cuando no recibe los cuidados necesarios.

El concejal aclaró que su observación no constituye una evaluación técnica, ya que solamente pudo recorrer el sector de ingreso y la sala de espera, sin acceder a otras áreas del edificio. También destacó la importancia de preservar construcciones históricas de la ciudad y consideró que, muchas veces, la restauración puede ser una alternativa frente a la demolición y construcción de nuevas instalaciones.