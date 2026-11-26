Durante la mañana de hoy, diversos comentarios y reclamos llegaron a Red Panorama a través de los oyentes, más específicamente de vecinos de calle Hernández al 1800, debido al abandono de las obras de mantenimiento que se estaban haciendo en el lugar.

Lo llamativo de la situación es que, hoy 26 de noviembre, se cumple exactamente 1 mes en el que los cuestionamientos de los ciudadanos empezaron a surgir, los cuales habían tenido una respuesta en su momento por parte del área de Obras Públicas de la Municipalidad.

En su momento, luego del reclamo, Panorama había logrado contactarse con el arquitecto Ariel Mosconi, quien dijo que es “totalmente entendible” lo que pedían los vecinos, y había confirmado que se realizarían los arreglos correspondientes luego de terminar con otras obras. Además que toda el agua de otros trabajos llegaban a la esquina de Lapacho y Hernández por una pendiente que tienen que modificar.

“Siempre va a haber sectores pendientes”, comentó en su momento Mosconi.

Hoy, a un mes del llamado, los vecinos aún esperan encontrar una solución por el mal estado que tienen las calles.