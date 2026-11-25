11 Operarios del Taller Protegido Cecal accedieron a su jubilaciòn.

Un importante logro para el Taller Protegido Cecal de Marcos Juàrez: 11 operarios lograron acceder a su jubilaciòn ya se encuentran percibiendo sus haberes, tras completar los tràmites iniciados y acompañados por la instituciòn.

Este avance se concretò en el marco de la Ley Nacional Nª 26.816, que establece un règimen especial de seguridad social para personas con discapacidad que desarrollan actividades laborales en talleres protegidos.

Un reconocimiento a sus años de trabajo, esfuerzo, compromiso y trayectoria laboral.

Desde la Municipalidad de Marcos Juàrez felicitamos a los 11 operarios y a toda la comunidad del Cecal por este importante logro.

Tambièn destacamos y agradecemos especialmente a la Dra. Betina Formica por su compromiso, asesoramiento y acompañamiento Profesional durante todo el Proceso.

¡ Celebramos que estos derechos se hagan realidad y que se siga reconociendo el valor del trabajo y la dignidad de cada Persona !.