Norberto “Titi” Della Santina se comunicó inicialmente con Red Panorama para advertir sobre un pozo de gran tamaño en la Ruta 6, entre Inriville y el cementerio de la localidad.

El domingo por la noche, cuando regresaba de una competencia en Olavarría, sufrió un fuerte impacto que le provocó la rotura de un neumático y la detención del motor de su camioneta, debido al sistema de seguridad del vehículo.

Della Santina explicó que el episodio ocurrió en un sector donde el bache se encuentra especialmente cerca del cementerio de Inriville y pidió que se realice una reparación para evitar que otros conductores atraviesen una situación similar.

A raíz de este planteo, la intendente de Inriville, Julieta Aquino, habló con Panorama y confirmó que ella también había sufrido inconvenientes al transitar por ese tramo y reconoció que la ruta presenta un importante deterioro, con otros pozos en distintos sectores.

Aquino señaló que los reclamos ya fueron realizados ante Vialidad Provincial e informó que la empresa Borcom se disponía a realizar tareas de bacheo en el tramo entre Inriville y el cementerio, en dirección a la Ruta 12 de Marcos Juárez. Además, mencionó que una obra pendiente sobre la Ruta 6, que había comenzado en Los Surgentes y quedó paralizada, podría reactivarse desde esa localidad hasta Cruz Alta, aunque todavía no contaba con una fecha confirmada.

La intendente también advirtió que el deterioro podría agravarse con el incremento del tránsito pesado durante la cosecha. Según explicó, parte de los camiones que circulan desde zonas más al sur ingresan por ese sector y contribuyen al desgaste de la calzada. En ese sentido, insistió en la necesidad de que las reparaciones se sostengan en el tiempo y permitan evitar mayores inconvenientes para quienes utilizan diariamente la ruta.

Por su parte, el legislador provincial Carlos “Cali” Carignano aseguró que presentó dos pedidos de informes vinculados a la situación de la Ruta 6 y a las obras previstas en el corredor. Indicó que el tramo entre Inriville y Cruz Alta fue licitado en noviembre de 2024 y adjudicado, según su información, a Borcom S.A. en junio de 2025, con un plazo original de finalización previsto para agosto de 2026. Sin embargo, explicó que hubo una neutralización de 180 días y que los plazos se extendieron.

De acuerdo con lo informado por Carignano, la finalización de los trabajos habría sido reprogramada para enero de 2027, mientras que el presupuesto provincial contempla partidas para 2027 y 2028. El legislador cuestionó, además, que los bacheos realizados entre el cementerio de Inriville y el de Los Urgentes no resistan el tránsito constante de camiones. “Yo lo que quiero es que tomen decisiones. Lo hacemos más caro, con la mejor empresa, pero hagámoslo de una buena vez bien, terminémoslo”, planteó, al reclamar reparaciones que perduren.

Luego de estas entrevistas, al finalizar el día Panorama recibió un nuevo reclamo, esta vez de Eduardo Bussi, quien advirtió sobre el estado de la ruta que conecta Leones con Noetinger y del tramo que va desde Noetinger hacia Saira y posteriormente a Marcos Juárez.

Según describió, encontró pozos de gran profundidad, especialmente antes de la curva de Saira, en las inmediaciones del puente y en sectores posteriores, por lo que pidió extremar las precauciones, sobre todo durante la noche.