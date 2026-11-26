Entrega de la Escritura de la Capilla Marìa Rosa Mìstica:

En la jornada de hoy, la Intendente Municipal, Sara Majorel, hizo entrega de la escritura de la Capilla Marìa Rosa Mìstica.

Del acto participaron el Presbìtero Josè Ignacio Defagò, cura Pàrroco de la Parroquia La Asunciòn, de la cual depende la Capilla, Susana Daniele, integrante del grupo de apoyo y vecina del Barrio, y Marìa Emilia De La Mata, hija de Jorge De La Mata, quien fuera el arquitecto de la Capilla.

Sin dudas, un acontecimiento muy lindo y significativo para todo el barrio, especialmente para quienes durante tantos años han trabajado con dedicaciòn y compromiso por este espacio de fe y encuentro.

Desde la Municipalidad de Marcos Juàrez seguimos acompañando a las instituciones de nuestra ciudad y celebrando estos importantes logros junto a los vecinos.