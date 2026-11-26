En diálogo con el equipo de Red Panorama, el jefe de Bomberos de Canals, Cristian Pereyra, brindó detalles del accidente ocurrido durante la madrugada del viernes sobre la Ruta Nacional 8, en el tramo que conecta Canals con La Carlota.

El siniestro involucró a dos camiones que colisionaron frontalmente, con el saldo de un transportista fallecido y otro conductor herido.

El hecho se produjo alrededor de las 2:30, a la altura del kilómetro 473 aproximadamente, en una curva ubicada antes de uno de los puentes entre ambas localidades. Los vehículos involucrados fueron un camión Iveco que transportaba medicamentos, conducido por un hombre oriundo de la provincia de Buenos Aires, y un Mercedes-Benz con acoplado cargado de maíz, al mando de un camionero de 37 años domiciliado en Adelia María.

A raíz del impacto, el conductor del Iveco falleció en el lugar, mientras que el otro camionero fue asistido por los servicios de emergencia y trasladado al hospital San Juan de Dios de Canals para evaluar su estado de salud. Uno de los vehículos quedó volcado sobre la calzada, mientras que el otro terminó destrozado y parte de la carga de medicamentos se dispersó sobre la ruta.

La situación obligó a interrumpir el tránsito y organizar desvíos en el cruce de Canals y también en La Carlota, debido a las extensas filas de vehículos que se formaron. Pereyra señaló que las tareas se desarrollaron con especial cuidado para evitar nuevos accidentes, ya que los camiones permanecían sobre la ruta y había largas colas de tránsito.

El operativo se extendió hasta aproximadamente las 9:30 de la mañana, luego de unas ocho horas de trabajo. En el lugar también intervino Policía Científica, que realizó las tareas de medición y fotografía, mientras que la Fiscalía de Instrucción de La Carlota dispuso medidas para determinar las circunstancias en las que se produjo la colisión y establecer la mecánica del siniestro.