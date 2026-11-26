La Cooperativa de Obras y Servicios Públicos, o Coyspu, comenzó con los trabajos de depresión de napas en calle Pellegrini, en Marcos Juárez, para avanzar con la reparación de un tramo de la red cloacal.

Así lo explicó a Red Panorama Jorge Abraham, gerente de Coyspu, quien señaló que actualmente hay tres bombas instaladas para bajar el nivel de agua y permitir las excavaciones.

El inconveniente se registra en una cañería de cemento correspondiente a la primera etapa de la red cloacal de la ciudad. Según detalló Abraham, este tipo de conductos se deteriora con el paso del tiempo y por la acción de los gases que genera el líquido cloacal, lo que termina provocando daños en su estructura y el colapso de la red.

Para realizar el recambio, la cooperativa necesita llevar la napa hasta aproximadamente cuatro metros de profundidad, dado que la cañería se encuentra entre los 3,50 y 3,70 metros. El gerente indicó que, desde la colocación de las bombas, el nivel ya descendió cerca de 80 centímetros, por lo que esperan poder comenzar próximamente con la intervención.

Abraham precisó que los inconvenientes en ese sector se registran desde abril y que la reparación ya era necesaria debido a las complicaciones que estaba generando. Además, adelantó que Coyspu está controlando otras cuadras de la ciudad donde podrían presentarse problemas similares, principalmente en los tramos que cuentan con cañerías de cemento.

En cuanto a los plazos, inicialmente se había previsto alrededor de dos meses para completar el proceso de depresión de napas y la obra, aunque el gerente estimó que podría reducirse a aproximadamente un mes si las condiciones acompañan. La intervención estará a cargo de una empresa contratada, que ya realizó trabajos similares en calle Mendoza.

Por último, Abraham reconoció las dificultades que genera el agua que corre por el cordón, especialmente para peatones, adultos mayores, niños y personas con movilidad reducida. Si bien señaló que resulta complejo disponer alternativas de paso debido a la extensión del sector intervenido, sostuvo que esperan que los trabajos se desarrollen con rapidez para minimizar las molestias a los vecinos.