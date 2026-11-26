El intendente de Leones, Fabián ‘Pipi’ Francioni, se refirió al deterioro de las rutas de la región y reconoció que la situación es cada vez más complicada.

En diálogo con Red Panorama, sostuvo que el tránsito pesado y el récord de cosecha registrado el año pasado contribuyeron al desgaste, por lo que consideró que los trabajos de mantenimiento deben realizarse con mayor frecuencia.

Francioni señaló que, en el caso de las rutas provinciales, observa que el Gobierno de Córdoba está avanzando con intervenciones para recuperar algunos tramos. Como ejemplo, mencionó el recorrido entre Marcos Juárez y Saladillo, y aseguró que el tramo hasta Inriville se encontraba “muy lindo” cuando lo transitó días atrás. Sin embargo, reconoció que otras conexiones continúan en condiciones preocupantes.

Al ser consultado sobre la posibilidad de que los intendentes de la región se involucren directamente en la búsqueda de alternativas, incluso articulando con empresas para realizar reparaciones, el mandatario sostuvo que el principal impedimento es económico. “Debemos estar hablando de 500 o 600 mil dólares el kilómetro”, estimó, y consideró que una obra de esa magnitud resulta imposible de afrontar con recursos municipales.

En ese sentido, Francioni también cuestionó el funcionamiento de la Comunidad Regional, al considerar que, pese a tratarse de una iniciativa que en principio le parecía positiva, durante años no logró resultados concretos. No obstante, afirmó que volvió a participar de encuentros entre intendentes del departamento Marcos Juárez y valoró la posibilidad de debatir y compartir propuestas para abordar problemáticas comunes.

El jefe municipal planteó además la necesidad de impulsar iniciativas vinculadas al aprovechamiento de las banquinas y los recursos de la región, y sostuvo que las decisiones deben contemplar las particularidades de cada territorio. “Mucha gente toma decisiones sin conocer lo que está haciendo. No conocen el ADN de cada región”, expresó, al referirse a las dificultades que, a su criterio, surgen cuando las políticas se diseñan sin considerar la realidad local.

Finalmente, Francioni insistió en que el problema requiere un debate amplio entre los distintos sectores, más allá de las diferencias políticas. Advirtió que, ante las perspectivas de una nueva campaña con importante movimiento de camiones, el estado de las rutas y autopistas puede convertirse en un obstáculo para la producción y la circulación cotidiana.

“Nos debemos un debate mucho más profundo y mucho más amplio para poder mejorar la calidad de vida de cada uno”, concluyó.