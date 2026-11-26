EPEC:
Informa Corte de Energìa Sàbado 28 de Noviembre.
Horarios de 13:00 horas a 16:00 horas.
Àrea delimitada por las calles: Fuerza Aèrea Argentina, Cabo Bussano, Avenida Circunvalaciòn Este y Belgrano Este.
Info: EPEC.
EPEC:
Informa Corte de Energìa Sàbado 28 de Noviembre.
Horarios de 13:00 horas a 16:00 horas.
Àrea delimitada por las calles: Fuerza Aèrea Argentina, Cabo Bussano, Avenida Circunvalaciòn Este y Belgrano Este.
Info: EPEC.
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