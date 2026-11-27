En diálogo con el equipo de Red Panorama, el concejal Horacio Latimori contó que hace aproximadamente cinco meses sufrió un robo en una pequeña habitación que utiliza como taller, ubicada en el patio de su vivienda.

Allí guarda herramientas y elementos que emplea habitualmente para realizar arreglos, aunque, por la confianza que tenía en ese espacio, no acostumbraba a mantenerlo cerrado con llave.

Al advertir que le faltaban varias herramientas, comenzó a revisar lo ocurrido y, a través de imágenes de cámaras de seguridad de vecinos, pudo identificar a quienes habían salido del lugar con los elementos. Con ese material se dirigió a la Policía para radicar la denuncia, aunque, según relató, parte de las herramientas ya habían sido recuperadas por los efectivos antes de formalizarla. Los objetos habían sido incautados en algunos allanamientos realizados durante las últimas semanas.

Según lo que Latimori describió, fue una situación que tuvo incluso un aspecto anecdótico, debido a la rápida recuperación de varios objetos. Si bien señaló que algunas herramientas no fueron recuperadas, destacó la colaboración de los vecinos y la respuesta policial ante lo sucedido.

Más allá de lo material, el concejal reconoció que el hecho le dejó una sensación de vulnerabilidad durante los primeros días. “Sentís esa sensación de vulnerabilidad, de que han violado tu domicilio, tu patio y te queda esa sensación por un tiempito”, expresó, aunque aseguró que con el paso del tiempo logró asumir lo ocurrido.