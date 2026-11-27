Horacio Latimori dejará su lugar en el Concejo Deliberante de Marcos Juárez tras más de cuatro décadas vinculadas a la actividad pública municipal.

En una entrevista con Red Panorama, sostuvo que considera «importante» dar un paso al costado a tiempo y permitir que nuevas generaciones puedan aportar ideas y asumir responsabilidades.

El edil recordó que su recorrido comenzó a los 25 años, cuando en mayo del próximo año se cumplirían 45 años desde que Henry Dellarossa lo convocó para desempeñarse como secretario de Obras Públicas. Durante aquella etapa, señaló que tuvo a su cargo a numerosos trabajadores y que, pese a las dificultades que implicaba asumir responsabilidades siendo tan joven, fue una experiencia de la que aprendió mucho.

Latimori también destacó el acompañamiento y las enseñanzas que recibió durante su paso por la Municipalidad, especialmente de Dellarossa, a quien reconoció como una figura importante en su formación. “Aprendí mucho en la Municipalidad también, lo reconozco, porque me sirvió mucho, aparte con un maestro como este Dellarossa al lado”, expresó.

Respecto a lo que viene, señaló que continuará con sus actividades particulares y que no tiene previsto mantenerse alejado de la actividad cotidiana. “Yo en este momento considero que tengo que dejar el lugar a gente más joven, que tiene ideas nuevas, que tiene ganas de trabajar”, afirmó, al explicar los motivos que lo llevan a cerrar esta etapa de su vida política.