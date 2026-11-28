Tres Detenidos por el intento de Homicidio contra un comerciante en Villa Marìa.

La Fiscalìa de Instrucciòn 2 de Villa Marìa a cargo de Juliana Companys detuvo a tres Personas mayores de edad, dos varones y una mujer, en la localidad de Bell Ville por considerarlos relacionados con el intento de homicidio ocurrido contra uno de los propietarios del local comercial One Shopping de calle Hipòlito Yrigoyen 227 pleno centro de la mencionada ciudad. Este 27 de Noviembre fue el dìa de la inauguraciòn del comercio y a las 09:30 horas ingresò un sujeto masculino empuñando un arma de fuego, se dirigiò hacìa el mostrador donde se encontraba uno de los socios, y sin mediar palabra efectuò un disparo, el cual impactò en el hombro derecho, par a luego retirarse del lugar en compañia de un masculino que lo aguardaba en una motocicleta a la salida del comercio. Con motivo del hecho el damnificado recurriò internaciòn en UTI del Hospital Pasteur, al momento con riesgo de muerte. Luego de la inmediata labor de la Policìa Provincial, bajo la direcciòn de la Fiscalìa, y a travès de anàlisis de las càmaras de seguridad en inmediaciones al lugar del hecho se logrò establecer que los autores no son de esta ciudad y que se encontraban huyendo con destino a Buenos Aires en un colectivo de lìnea. Ante dicho situaciòn, se requiriò la inmediata articulaciòn laboral con el Ministro de Seguridad Juan Pablo Quinteros y el Jefe de la Policìa de Còrdoba Comisario General Marcelo Marìn, quienes ordenaron la formaciòn de un cordòn policial, logrando finalmente interceptarlos en la localidad de Bell Ville. Se secuestraron un arma de fuego y demàs elementos relacionados al hecho investigado.

Fuente: Ministerio Pùblico Fiscal.