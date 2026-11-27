En horas de la mañana de hoy, llegó a Red Panorama un audio informativo de la intendente de Inriville, Julieta Aquino, quien confirmó que comenzaron los trabajos de bacheo sobre la Ruta Provincial 6, luego de los reclamos que se hicieron públicos durante los últimos días por el estado de la calzada.

Según explicó Aquino, actualmente están realizando reparaciones con emulsión en frío para cubrir los sectores deteriorados, en una intervención provisoria hasta que comience la obra que ya fue licitada. La mandataria señaló que, al pasar por el lugar, pudo observar que los operarios continuaban trabajando y tapando nuevos baches.

En cuanto a las etapas previstas para la obra, indicó que primero se intervendrá el tramo que quedó sin concluir entre Los Surgentes y Cruz Alta. Posteriormente, los trabajos avanzarán sobre los dos cruces de la Ruta 6 con la Ruta 12, tanto hacia el norte como hacia el sur, y finalmente sobre el sector que conecta Inriville con el cruce de la Ruta 12.

Aquino aclaró que, una vez iniciada la obra, las reparaciones se realizarán con material en caliente, mientras que el bacheo que se está llevando adelante por estas horas busca mejorar las condiciones de circulación hasta que comiencen los trabajos definitivos. De esta manera, se puso en marcha una intervención paliativa sobre la ruta, en respuesta a los reclamos recientes de quienes transitan por el sector.