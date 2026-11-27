En diálogo con el equipo de Red Panorama, el ingeniero Jorge D’Alessandro analizó la actualidad de los cultivos en la región, en un escenario marcado por el inicio más intensivo de la cosecha de trigo y las buenas condiciones que atraviesan los sembrados de soja y maíz, a medida que noviembre llega a su fin y se aproxima el verano.

Según explicó, el pronóstico de varios días de buen tiempo permitirá acelerar la cosecha de trigo, que ya comenzó a avanzar en algunos sectores. D’Alessandro señaló que, con una semana o diez días de condiciones favorables, prácticamente se podría completar la recolección en la zona, para luego avanzar inmediatamente con las siembras de segunda.

Los primeros lotes cosechados, que corresponden principalmente a sectores con menor aptitud de suelo, registraron rendimientos por encima de las estimaciones iniciales. En zonas cercanas a Saira se obtuvieron resultados de entre 3.000 y 3.800 kilos, lo que genera expectativas positivas para los lotes de mayor calidad ubicados en Marcos Juárez, Leones, Monte Buey y Roca. Si bien no se espera repetir los registros históricos del año pasado, el ingeniero anticipó una muy buena campaña de trigo.

En cuanto a los cultivos que continúan en desarrollo, destacó la favorable distribución de las precipitaciones. Desde enero hasta la actualidad se acumularon alrededor de 800 milímetros, frente a un promedio anual de entre 850 y 860 milímetros. Esa regularidad permitió que tanto el maíz, sembrado desde los primeros días de septiembre, como la soja, avanzaran sin importantes déficits de agua.

D’Alessandro indicó que el octubre fresco ralentizó principalmente el crecimiento del maíz, aunque las temperaturas de los últimos días comenzaron a favorecer su desarrollo. Actualmente, la condición de los cultivos de soja, maíz y girasol es muy buena, con una etapa todavía vegetativa y sin definiciones importantes sobre los rendimientos, pero con un panorama alentador de cara a los próximos meses.

Por último, anticipó que la siembra de segunda detrás del trigo será mayoritariamente de soja, debido a cuestiones de rentabilidad, mientras que habrá una menor superficie de maíz tardío o de segunda. Si se mantiene el pronóstico de buen tiempo para los próximos días, estimó que alrededor del 95% del trigo podría estar cosechado en los próximos diez días.