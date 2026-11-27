Hoy viernes 27 a las 19:30 horas cierra la muestra del Museo Instrumentos con Historia.

Habrà homenajes y actuaràn ensamble de guitarras del conservatorio de mùsica Carlos Giraudo(bajo la direcciòn de la Prof. Valeria Marcantonio), Diego Del Bosco, Cèsar Musetta, Vanina Lucero, Cèsar Vilchez y mùsicos invitados.

La entrada es libre y gratuita.

La propuesta serà una oportunidad para disfrutar del talento de nuestros artistas Locales y compartir una jornada que pone en valor la mùsica,la historia y el patrimonio cultural de nuestra ciudad.