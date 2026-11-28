FPA detuvo a un delivery de estupefacientes en Canals.

Luego de tres meses de investigaciones, oficiales de la Fuerza Policial Antinarcotráfico realizaron un allanamiento en la ciudad de Canals, que culminó con el cierre de un punto de venta de estupefacientes y la detención de un hombre de 53 años.

El procedimiento se llevó a cabo en un domicilio ubicado sobre calle Unión al 100. Durante el registro, se secuestraron 325 dosis de marihuana y 195 de cocaína, $ 3.053.200, U$s 4000, un revólver, una pistola, una carabina, un automóvil y una motocicleta.

Cabe destacar que, de acuerdo a las tareas investigativas, el detenido comercializaba estupefacientes desde el inmueble allanado, donde funcionaba un kiosco utilizado como fachada para la actividad ilícita.

Además, realizaba entregas mediante la modalidad de delivery en distintos sectores de la localidad para lo cual los utilizaba los vehículos secuestrados.

Finalmente, la Fiscalía de Lucha contra el Narcotráfico interviniente dispuso el traslado del detenido y la remisión de todos los elementos incautados a sede judicial, en el marco de una causa por infracción a la Ley Nacional de Estupefacientes N° 23.737.

Fuente: Ministerio Público Fiscal.