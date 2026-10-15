Durante las últimas horas, la Municipalidad de Marcos Juárez dio a conocer la información de la entrega de Mención Espinillo 2026, el cual será en el marco del aniversario 139 de la ciudad.
La novedad se conoció a través de la publicación del decreto Nº 259, en el que también se destaca la ordenanza 2877, el cual detalla que esta premiación está destinada a distinguir personas e instituciones de la ciudad que se destaquen por su trayectoria, dedicación, mérito, responsabilidad, valores humanos y trascendencia en el ámbito social.
Las categorías que abarcan a los homenajeados son Ciencia y Salud; Tecnología y Desarrollo; Juventud y Emprendedurismo; Deporte; Cultura; y Compromiso Social.
Así quedó el listado oficial de los reconocidos:
- María Emilia Zabala, en Ciencia y Salud.
- Rossetti Deportes S.A., en Tecnología y Desarrollo.
- Tania Toledo, en Juventud y Emprendedurismo.
- Ana Reinaudi, en Juventud y Emprendedurismo.
- Lic. Juan Cruz Teres, en Deporte.
- Comisión Museo Marcos Juárez, en Cultura.
- Rotary Club e Interact Club Marcos Juárez, en Compromiso Social
Además de una mención especial para Rumaldo ‘Lito’ Fernández por su trayectoria y aporte a Marcos Juárez.
El acto conmemorativo se realizará en los próximos días.