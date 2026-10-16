En la mañana de hoy, el equipo de Red Panorama pudo recibir en sus estudios a los alumnos de 4º grado de la Escuela Bartolomé Mitre, quienes realizaron trabajos áulicos en torno a las noticias periodísticas.

Los pequeños fueron acompañados por sus maestras y madres, además de que participaron del programa en vivo de la mañana de Panorama, como también conocieron el estudio televisivo de Telered.

Desde Panorama agradecemos por su visita a los pequeños, las docentes y los familiares de la institución.