En diálogo con el equipo de Red Panorama, el periodista Aníbal Vince, de FM Libertad de Florencia, Santa Fe, brindó detalles del accidente fatal ocurrido durante la noche del domingo sobre la Ruta Nacional 11.

Una pareja que viajaba en motocicleta junto a su hijo de dos años chocó contra una camioneta Chevrolet S-10 y los tres ocupantes del rodado menor fallecieron.

El siniestro se registró a la altura del kilómetro 923 , en jurisdicción de Florencia. Los primeros relevamientos indicaron que ambos vehículos circulaban en sentidos contrarios cuando, por causas que todavía se investigan, se produjo la colisión frontal.

La camioneta era conducida por un hombre de 57 años, quien viajaba acompañado por una mujer de 59. Ambos sufrieron lesiones y fueron trasladados al SAMCO de Florencia para recibir asistencia médica. Tras el impacto, la camioneta quedó volcada sobre su lateral derecho, mientras que la motocicleta terminó más allá del talud ubicado al este de la ruta.

Durante la entrevista, Vince manifestó su preocupación por las condiciones de la Ruta Nacional 11 y del puente cercano al lugar del accidente. “El puente está en mala condición”, sostuvo, y señaló que en ese sector se habrían registrado otros siniestros durante los últimos meses. No obstante, el relevamiento policial citado por Infobae indicó que la calzada presentaba buen estado de conservación y demarcación horizontal.

Por la magnitud del hecho, intervino la División Científico Forense de Las Toscas, que realizó pericias, tomó fotografías y recolectó elementos para reconstruir la mecánica del choque. La causa fue caratulada como “triple homicidio y lesiones culposas en accidente de tránsito” y quedó bajo la intervención de la Unidad Fiscal de Las Toscas. Hasta el momento, no se establecieron las causas de la colisión ni las eventuales responsabilidades.

Extraoficialmente, el equipo de Red Panorama pudo conocer la información de que las víctimas fatales serían Carlos Andrés Aguirre, de 27 años, su pareja, Maida Vargas, de 20, y el hijo de ambos, de dos años.

Por otro lado, el conductor de la S-10 sería Miguel Ángel Lorenzo, de 57 años, quien iba acompañado por Marta Vera, de 59.