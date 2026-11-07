Marcos Juárez: FPA cerró tres Puntos de venta y secuestró estupefacientes.

Tras una investigación de aproximadamente tres meses, iniciada a partir de denuncias anónimas recibidas en el 0800-888-8080, efectivos de la Fuerza Policial Antinarcotráfico realizaron siete allanamientos en distintos domicilios de la ciudad de Marcos Juárez, donde desarticularon tres Puntos de venta de estupefacientes.

Las irrupciones se llevaron a cabo sobre calles Mendoza al 200(tres inmuebles), Rafael Núñez al 500, Mendoza al 300(dos viviendas) y Deán Funes al 300, situadas en Barrio Sur de la ciudad mencionada.

Durante los registros, se secuestraron varias dosis de cocaína y marihuana y elementos relacionados con el fraccionamiento y la comercialización de sustancias ilícitas.

De acuerdo con las investigaciones, la comercialización de drogas se realizaba principalmente desde los domicilios allanados y, en menor medida, mediante entregas bajo la modalidad de delivery en distintos sectores de la zona.

Finalmente, las autoridades de la Fiscalía de Lucha contra el Narcotráfico de Marcos Juárez dispusieron la remisión de todos los elementos secuestrados a sede judicial y ordenaron continuar con las actuaciones correspondientes en el marco de la investigación.

Fuente: FPA.