En un momento clave los varios que tiene el sector agropecuario, en esta primavera inestable y con la amenaza del Niño, se logró aproximar el trigo a la definición con un porcentaje menor al de siempre.

Una oportuna lluvia lo acercó a finalizar siembra de maíz y ahora viene la definición de esta etapa, que es sembrar el producto verde más codiciado: la soja. Las condiciones del suelo son excelentes a esta zona que tiene a Marcos Juárez como punto de referencia, pero todo está preparado con una artillería de siembre pocas veces vista en el campo, pero los permanentes pronósticos de lluvia, que se concretan en pocos milimetraje pero condiciona las posibilidades de ingreso al campo.

Estas frenan casi a diario la decisión de sembrar.

Por ello, el Ingeniero Mauricio Lattanzi, de la Cooperativa General Paz, en nota con Red Panorama, detalló que están esperando algunos pocos días en la ventana de siembra de fines de septiembre, quizás a principio de octubre.