Gran Show de Patín: » Music Hall».

El domingo 11 de Octubre en el Salón del Prado Español, se llevó a cabo el Show «Music Hall» del Taller Municipal de Patín de Marcos Juárez a cargo de María Laura Criado.

Más de 150 participantes fueron parte de este espectáculo, que reunió talento, dedicación y pasión por el Patín y la danza.

También acompañar la propuesta el Estudio de Danza de Romina Garcóa, la Academia de Danzas de Nadia Cejas y la Academia de Patín de Karen Vescobo.

¡ Gracias a todos los participantes a Profesores y Familias por sumarse y compartir esta gran jornada !.