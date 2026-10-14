Durante la mañana del martes 13, aproximadamente a las 6:30 horas, los equipos de bomberos de la región fueron convocados por un accidente de tránsito ocurrido en la Ruta Provincial 3, a la altura del kilómetro 198, entre Bell Ville y Villa Los Patos.

Allí, por razones que se intentan esclarecer, un automóvil Fiat Cronos color negro, que circulaba en sentido Norte a Sur, sufrió un despiste en solitario y terminó volcando, con las 4 ruedas hacia arriba, sobre una de las banquinas.

Al llegar los rescatistas asistieron al conductor, un hombre de 47 años y con domicilio en Justiniano Posse. El hombre resultó con algunas lesiones leves y un corte en el rostro.

Según lo que pudo testificar el damnificado, momentos antes sufrió una descompensación y un fuerte dolor de cabeza, lo que generó que perdiera el control del auto y se generara el siniestro.