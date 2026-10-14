Durante los primeros minutos de hoy miércoles, aproximadamente a las 0:20 horas, el cuerpo bomberil de Leones fue convocado por un siniestro vial ocurrido en Autopista, mano hacia Rosario, a la altura del kilómetro 445, en cercanías de la vecina ciudad.

Allí, por razones que se intentan esclarecer, dos camiones que estaban circulando por el lugar sufrieron un choque, colisionando en sus lados. Como resultado, uno de los rodados terminó sobre el cantero central y ocupando parte de la calzada, mientras que el otro quedó estacionado sobre la banquina del otro lado.

Al llegar los bomberos, ambos ocupantes se encontraban fuera de sus vehículos y sin heridas, por lo que no fueron trasladados. Los socorristas, por otro lado, trabajaron en el lugar para reanudar el tránsito.

Las tareas finalizaron cerca de las 2 de la mañana.