Durante la mañana del martes, pasadas las 11:30 horas, el cuerpo bomberil de Bell Ville fue convocado por un accidente ocurrido en la Autopista, mano a Córdoba, a la altura del kilómetro 491, entre San Marcos Sud y Monte Leña.

Allí, por razones que se intentan esclarecer, un móvil policial sufrió un despiste y terminó volcando en solitario, quedando con sus 4 ruedas hacia arriba a un lado de la carpeta asfáltica.

Al llegar los bomberos asistieron a los cuatro ocupantes, quienes luego fueron trasladados al Hospital Regional de Bell Ville para recibir la asistencia médica necesaria.

Se desconocen las causas del hecho.