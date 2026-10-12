Durante la tarde del sábado, aproximadamente a las 16:30 horas, el cuerpo bomberil de Leones fue convocado por un accidente de tránsito ocurrido entre las calles Ramón Infante y Rivadavia.

Allí, por razones que se intentan esclarecer, dos motocicletas sufrieron el roce entre ambas y una de ellas, en la que iba un hombre mayor de edad y dos mujeres menores, cayeron al asfalto.

Al llegar los bomberos, los tres damnificados tenían diversas lesiones, por lo que fueron asistidos y trasladados al Hospital Municipal San Roque de esa localidad para realizar la asistencia médica necesaria.

En el ingreso, el hombre presentaba politraumatismos, mientras que las dos menores tenían escoriaciones varias. Por otro lado, el otro conductor no tuvo que ser trasladado.

Actualmente se desconoce el estado de salud de los involucrados.