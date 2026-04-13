Durante la madrugada del sábado, pasadas las 5:30 horas, personal policial recibió el llamado de una mujer mayor de edad, la cual denunciaba un robo que había sufrido en su vivienda ubicada en calle Rivadavia.

Allí, según lo testificado por la damnificada, los delincuentes ingresaron cuando no se encontraba en la vivienda, tras romper una ventana, y se llevaron un televisor led, estiman entre 42 y 62 pulgadas, y también una suma de dinero.

Aún no hay detenidos por el hecho aunque, en la mañana de hoy lunes, el equipo de la Red Panorama pudo conocer la información de que, aparentemente, fue encontrado el electrodoméstico.

Por lo que se pudo conocer, mediante una vecina de la ciudad, el aparato se encontraba detrás de una reja en una vivienda ubicada en Santiago del Estero al 720. La mujer llamó inmediatamente a la policía al observar que estaba tapado con una bolsa negra.

También, minutos más tarde la Panorama obtuvo la información de que habría aparecido otro televisor en calle Santiago del Estero al 800, el cual estaba apoyado en una reja y tenía una frazada encima.

Sobre uno de los dos se desconoce si había sido denunciado con anterioridad.

Se están realizando las investigaciones para dar con los sujetos.