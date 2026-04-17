Durante los primeros minutos del viernes, pasadas las 0:30 horas, el cuerpo bomberil de Leones fue convocado por un accidente de tránsito ocurrido en la Autopista Córdoba – Rosario, a la altura del kilómetro 473, en cercanías de la vecina ciudad.

Allí, por razones que se intentan esclarecer, un camión tanque perdió el control del vehículo, salió de la calzada y quedó sobre la banquina.

Al llegar al lugar, el chofer había logrado salir por sus propios medios del habitáculo, por lo que los bomberos lo trasladaron al centro de salud, donde ingreso con traumatismos varios.

Aún se desconocen las causas del hecho.