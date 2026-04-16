En diálogo con el equipo de Red Panorama, la contadora Mariana Volpi, vecina del barrio María Dellarossa, respondió a las declaraciones de Jorge Dantonio y reclamó definiciones concretas para avanzar con obras de pavimentación en el sector.

Aunque remarcó que “esto no se trata de una guerra entre vecinos y funcionarios”, sostuvo que hace años los vecinos esperan respuestas sin que existan avances reales.

Volpi explicó que cada vez que llueve resurgen los reclamos por el mal estado de las calles y cuestionó que el municipio continúe enfocándose en arreglos temporales. Según indicó, los vecinos ya plantearon distintas alternativas para concretar obras definitivas, pero hasta ahora solo recibieron negativas o respuestas parciales.

En ese contexto, relató que junto a otros frentistas comenzaron a solicitar presupuestos a empresas privadas y a organizar relevamientos para conocer cuántos vecinos están en condiciones de aportar económicamente. “El 70% de las personas que viven en el barrio me escribió que cuente con ellos”, afirmó, dejando en claro que existe predisposición para avanzar con el proyecto.

La vecina sostuvo que el barrio está dispuesto a buscar alternativas de financiamiento e incluso avanzar por etapas, ya sea con pavimento o adoquinado. De manera indirecta, planteó que lo urgente es “comenzar con algún plan concreto”, aunque sea por cuadras, para que la obra “deje de ser una promesa” y se convierta en una “realidad visible”.

Además, Volpi remarcó que la clave está en la “decisión política” y en la voluntad de “coordinar acciones” entre vecinos y municipio. Como ejemplo, recordó que la obra de gas en el barrio demoró años en destrabarse, pero una vez tomada la decisión se ejecutó rápidamente, demostrando que con planificación las soluciones son posibles.

Mientras aguardan una respuesta formal, los vecinos del María Dellarossa insisten en que ya no alcanza con arreglos momentáneos y esperan definiciones que permitan comenzar a transformar el barrio.